Carro pega fogo após acidente na BR-376

Um carro pegou fogo após acidente na noite de sábado (28), na BR-376 no Distrito de São José, entre Marilândia do Sul e Mauá da Serra.

No carro estavam três pessoas, que conseguiram sair do Astra, com placas de Marilândia do Sul, antes que fosse consumido pelas chamas. Socorristas da concessionária de pedágio Rodonorte encaminharam as vítimas, que sofreram ferimentos leves, para receber atendimento médico.

O acidente aconteceu por volta das 23h, no Km 279. A Policia Rodoviária Federal (PRF), registrou a ocorrência.