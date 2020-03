Conforme informações do Canal HP, de São João do Ivaí, um afogamento foi registrado por volta das 11h30 deste domingo (29), na zona rural de Lunardelli, na divisa com o município de Lidianópolis. A vítima seria de Arapongas, e estava visitando parentes em Lunardelli.

O IML de Ivaiporã e a Polícia Civil estiveram no local. O corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal de Ivaiporã.