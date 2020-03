Um VW Voyage prata com placas AUX-8584 foi furtado no sábado 28 no centro de Faxinal.

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado às 12h07, a vítima relatou que estacionou na Rua Silvio Bastiani em frente à casa de uma amiga. Ao retornar 40 minutos depois o carro havia desaparecido.

Foi feito o patrulhamento na tentativa de localizar o veículo, porém sem sucesso.