PM recupera motocicleta furtada em Ivaiporã

Na noite de sexta-feira (27) a Policia Militar (PM) recuperou uma motocicleta Honda Titan verde furtada no centro de Ivaiporã. Os ladrões tentaram fugir pela Rodovia Celso Fumo Makita (acesso secundário), mas acabaram abandonando a moto na Vila Bosque da Saúde.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a PM foi acionada por volta das 23 horas, o proprietário relatou que estacionou o veículo na Rua Mato Grosso,em frente a um salão de cabeleireiro, ao sair do estabelecimento a moto não estava no local.

Durante as buscas a equipe de plantão avistou a motocicleta na Rua Apucarana com dois indivíduos que de imediato empreendeu fuga sentido a Rodovia PR 466. Foi solicitado apoio da equipe ROTAM, Jardim Alegre e P2 para realizar o cerco.



Posteriormente a motocicleta foi localizada caída na Rua Quintino Bocaiuva, no Bosque da Saúde. Foi realizado buscas, porém não foi logrado êxito em localizar a dupla.