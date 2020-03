Prefeito de Godoy Moreira desabafa sobre invasão de pessoas: “falta de consideração com a própria família”

O prefeito de Godoy Moreira, José Gonçalves, o Zezinho, tem usado diariamente suas redes sociais para passar orientações a população e esclarecer dúvidas. Dentre as palavras de auxílio, o gestor da cidade acaba desabafando sobre a situação preocupante que pode ser notada com o número de pessoas de outras regiões que estão circulando no município, se abrigando em casa de familiares.

Zezinho reitera que a população do município é formada por muitos idosos e que a migração para Godoy Moreira acaba sendo uma falta de consideração. LEIA A POSTAGEM DO PREFEITO:

Muitas pessoas não estão acreditando na gravidade do momento. Godoy Moreira por ser um lugar aparentemente tranquilo está sendo procurado por muitas pessoas de fora. Para ter uma ideia, somente nesta noite passaram 18 carros vindo das mais diversas localidades. Isso é GRAVE, GRAVÍSSIMO, porque aqui temos uma população idosa os principais na linha de risco. É muita falta de consideração com a própria família ficar transitando sem necessidade, colocando em risco pessoas inocentes, indefesas. Vamos propor para nossas autoridades o completo fechamento das estradas de acesso, porque o que estão fazendo conosco está prejudicando a nossa população. De qualquer forma estamos aumentando o controle de entrada no nosso município, inclusive a noite.

Se não tiver muita necessidade para ficar movimentando, FIQUE EM CASA.





* Com informações Canal HP