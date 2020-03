Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste sábado (28), aponta que um caso suspeito do novo coronavírus é investigado em São Pedro do Ivai.

Na região, Apucarana continua com um caso suspeito e Arapongas com quatro, Jandaia do Sul um, Kaloré um. Conforme o boletim, Faxinal, que tem um caso confirmado da doença, não possui suspeitos.