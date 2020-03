Jardim Alegre terá mais 10 dias de comércio fechado

José Roberto Furlan, prefeito de Jardim Alegre assinou decreto valendo a partir deste sábado (29), suspendendo a movimentação do comércio por 10 dias, à exceção dos serviços essenciais, tais como, farmácia, laboratórios clínicos, consultórios médicos e odontológicos.

Também são considerado essenciais: supermercados, mercados, mercearias, açougue, panificadoras, peixarias e quitandas, indústrias e construtoras, lojas de materiais de construção, distribuidoras de gás e água, postos de combustível, funerárias, cartórios, bancos, lotéricas, clínicas veterinárias, autopeças, oficinas mecânicas (apenas para serviços de emergência), guincho e borracharias, entre outros serviços.

Todos esses estabelecimentos não devem permitir aglomeração de pessoas e devem adotar medidas para que as pessoas fiquem a 1,5 metro de distância entre elas e tenham à disposição EPI´s e álcool 70º para os funcionários.

Os serviços e entregas delivery estão liberados desde que adotem medidas de prevenção para os funcionários, como fornecimento de álcool 70º e que eles permaneçam a 1,5 metro de distância, além do uso de EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual).



O decreto veta ainda, a aglomeração de pessoas em locais públicos como praças, parques, ruas e também em locais privados, sendo que é permitida apenas a passagem transitória das pessoas.



Em casos de velórios, na capela mortuária, deve ser permitida apenas para os familiares e com a presença de apenas 3 pessoas de cada vez no espaço. A medida municipal também proíbe a realização de eventos religiosos presenciais, independentemente do número de pessoas.