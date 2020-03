Três homens armados invadiram duas casas e fizeram reféns, durante assalto na madrugada de sexta-feira (27), na Rua Santa Luzia, em Mauá da Serra.

De acordo com a Polícia Militar, em uma das residências, mãe e duas filhas foram acordadas com os bandidos dentro de casa e trancadas no banheiro. Vários pertences foram levados pelos criminosos que também roubaram a casa dos fundos, onde mora um senhor.

Segundo uma testemunha, os bandidos fugiram em um GM Celta, cor prata.