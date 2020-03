Coronavírus: mecânico distribui marmitas a caminhoneiros à beira de rodovia, em Mandaguari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ajudou um mecânico a distribuir comida e água mineral a caminhoneiros nesta sexta-feira (27) em Mandaguari, na região norte do Paraná.



No final da manhã, uma equipe da PRF recebeu a informação de que um homem distribuía marmitas a caminhoneiros, no trevo da rodovia estadual PR-444 com a BR-376, onde correria o risco de ser atropelado.

Ao chegar no local, a equipe da PRF percebeu que a iniciativa de fato representava risco de acidentes. O ponto onde o mecânico estava não é propício para a realização de abordagens e parada de veículos.

Os policiais o convidaram então para concluir a entrega da comida em frente à unidade operacional da PRF, localizada a cerca de três quilômetros de distância. Ele imediatamente aceitou e foi levado até o posto policial, onde concluiu a distribuição, tanto das marmitas quanto das garrafas de água mineral.

As dezenas de kits foram produzidas pela própria família do mecânico, que tem 53 anos de idade e mora em Mandaguari. “Acho que todo mundo tem que se unir e ajudar os caminhoneiros, que tanto esforço fazem para ajudar as nossas vidas. É isso o que estou fazendo”, disse Daneves Martins.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, decretada no último dia 11 de março pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a família do mecânico não foi a única a fazer gestos desse tipo.

Na última quarta-feira (25), uma outra família de Bandeirantes (PR), também na região norte do estado, distribuiu cerca de 100 refeições para caminhoneiros, com o apoio da PRF, que orientou o trânsito no local.

Para conferir a lista de pontos de apoio, restaurantes, postos de combustíveis e borracharias que seguem abertos nas rodovias federais e estaduais do Paraná, e para saber mais sobre as ações da PRF durante a pandemia da Covid-19, acesse www.prf.gov.br/agencia/coronavirus.