São Pedro do Ivaí vai encurtar velórios

A Secretaria de Saúde de São Pedro do Ivaí informa que os velórios realizados no município deverão seguir algumas recomendações, no período que vigorar os decretos municipais nº 31, 32 e 34 de 2020. As medidas foram tomadas para reduzir aglomerações e risco de contágio do covid-19.

Segundo portaria 01/2020, de 26 de março, os velórios terão duração máxima de duas horas, controle de entrada (máximo de 20 pessoas) e distanciamento mínimo de um metro, uma das outras.

De acordo com a Secretaria de Saúde, em caso de velório noturno ou que o corpo chegue durante à noite, só poderão ficar, no máximo, cinco pessoas até às 8 horas do dia seguinte no velório. Depois desse horário, passa a valer a duração máxima de 2 horas.

O descumprimento das medidas dessa portaria pode acarretar em multa e processo criminal.