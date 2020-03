Um agricultor acabou gravemente ferido após acidente com trator agrícola, no distrito de Primavera, ao lado da Coamo, entre Cruzmaltina e Borrazópolis. O caso foi registrado na sexta-feira (27), por volta das 19 horas.

A vítima foi encaminhada com urgência para um hospital de Ivaiporã. De acordo com informações da Polícia Militar, que esteve no local, o trator perdeu o controle e a vítima foi atingida pelo rodado.