Comércio de Ivaiporã permanece fechado por mais uma semana

Conforme nota divulgada agora a pouco pela Associação Comercial e Industrial de Ivaiporã (Acisi), o comércio deve permanecer fechado até a próxima sexta-feira (4).

Veja nota:

Acisi informa que conforme reunião ocorrida dia 27/03/2020 com a presença do Prefeito Municipal, Ministério Público, Secretária de Saúde, Regional de Saúde e Diretores da Acisi ficou definido que o comércio de Ivaiporã permanecerá fechado até o dia 04/04/2020 mantendo o isolamento social, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

A AMP (Associação dos Municípios do Parana) fez um documento de unificação dos decretos municipais, dispondo quais atividades podem ou não funcionar.

Lembrando que todos os segmentos podem continuar atendendo on-line ou telefone e por delivery.

Pedimos a colaboração de todos em seguir as determinações, pois haverá fiscalização por meio da Prefeitura e Ministério Público.

Mauro Merigue - Presidente da Acisi