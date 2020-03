Prefeitura de Maringá confirma duas mortes pelo novo coronavírus

A Prefeitura de Maringá confirmou nesta sexta-feira (27), a morte de duas pessoas pelo novo coronavírus. As vítimas eram um homem, de 84 anos, e uma mulher de 54 anos. Estas são as primeiras mortes causadas pela covid-19 no Paraná. Segundo o secretário municipal de Saúde Jair Biatto, as vítimas foram infectadas pelo novo coronavírus em território nacional.

Conforme a secretaria, o idoso sofria de hipertensão e passou a apresentar os sintomas do novo coronavírus no dia 15 de março. Ele adoeceu após a filha dele chegar da Espanha no início do mês, também com sintomas da doença.

A outra vítima é uma mulher de 54 anos, que segundo a prefeitura era diabética e hipertensa. Ela também foi infectada dentro do país e os sintomas começaram no dia 14 de março.

Mesmo com a confirmação do município, a Secretaria do Estado da Saúde (Sesa) não divulgou boletim informando sobre esses casos.

No boletim divulgado na quinta-feira (26), o município tinha três casos confirmados e 87 em investigação. Até a publicação desta reportagem, o boletim atualizado não havia sido publicado no site da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).