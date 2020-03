S. João do Ivaí vacinou 50% do público alvo da campanha contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe começou na última segunda-feira (23) em todo o país, tendo como público alvo, na primeira fase que vai até maio, os idosos e profissionais da Saúde. Em São João do Ivaí, segundo o chefe do setor de epidemiologia, o enfermeiro Gilberto Dellai Filho, cerca de 50% do público alvo já foi vacinado.

Como forma de evitar aglomerações no posto de vacina, por conta da COVID-19, a secretaria municipal de Saúde decidiu realizar a vacinação nos domicílios. “As equipes de saúde estão indo nas casas vacinar os idosos, e isto está acontecendo simultaneamente na cidade e na zona rural. Acredito que na próxima semana, estaremos próximos de atingir a meta”, destaca Gilberto.





* Informações Canal HP