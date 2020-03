Mulher agride a própria mãe em Ivaiporã com chute na barriga

Uma mulher foi presa e conduzida à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil (54ª DRP), depois de agredir a própria mãe. O caso foi registrado por volta das 22 horas na Rua Pato Branco, Vila Monte Castelo, em Ivaiporã.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a mãe disse aos policiais que a filha estava ingerindo bebida alcoólica e começaram a discutir, por causa do volume do som, sendo que a autora agrediu a mãe dela com um chute na barriga. A vítima socorrida por familiares, posteriormente a autora saiu do local.

A equipe de plantão realizou buscas e encontrou a agressora próximo ao cemitério municipal. A autora foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal para atestado negativo de sintomas do Coronavírus, e posteriormente até a 54ª DRP.