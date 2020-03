CCR RodoNorte reforça atendimento a caminhoneiros para combater coronavírus, na BR-376

A partir desta sexta-feira (23), o Grupo CCR reforça a rede de atendimento do ‘Estrada para a Saúde’, programa criado para acompanhamento contínuo e gratuito dos caminhoneiros. O objetivo é ampliar a orientação e o atendimento a esses profissionais do volante, com objetivo de conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19). Na CCR RodoNorte, unidade da companhia no Paraná, foi criado um ponto específico de apoio aos caminhoneiros.

A estrutura foi montada na BR-376, próximo a balança de Mauá da Serra, sentido Curitiba. Das 9h às 19 horas, médicos e socorristas da concessionária estarão em um espaço próximo da balança de São Luiz do Purunã, localizada no km 137 sentido Curitiba. No local, os caminhoneiros passarão por uma avaliação da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da companhia e também receberão orientações sobre a Covid-19.

Além do atendimento pré-hospitalar, o local terá também uma base do Projeto Pirilampo, que consiste no seguinte: o guincho estará no ponto de apoio auxiliando a verificação, e se necessário a troca, de lâmpadas traseiras dos caminhões. Junto a isso, teremos álcool 70% com borrifador. Além do nosso colaborador revisar as lâmpadas traseiras, fará uma desinfecção rápida no interior das cabines, maçanetas e volante.

“Em apoio aos caminhoneiros, a CCR RodoNorte preparou este espaço de apoio e prevenção para os profissionais que continuam trabalhando. Nossa expectativa é que eles possam tirar as dúvidas e, dessa forma, intensifiquem cada vez os cuidados no dia-a-dia”, explica Mauro Bertelli, Gestor de Atendimento da concessionária. Para incentivar os caminhoneiros a participarem das atividades de prevenção, os motoristas estão sendo orientados pelos colaboradores das praças de pedágio para buscarem o novo espaço disponibilizado pela CCR RodoNorte.

Sempre à disposição

Além deste espaço destinado aos caminhoneiros, a CCR RodoNorte mantém toda a estrutura de serviços disponível para os usuários que estão em trânsito: são sete bases operacionais, mais de 50 viaturas operacionais e mais de 600 colaboradores atuando 24 horas por dia nos quase 500 km de rodovias cuidadas pela concessionária no Paraná. Os usuários também têm à disposição, 24 horas por dia, o site www.rodonorte.com.br e o telefone 0800 42 1500.