SAMU da região de Ivaiporã isola ambulância para atendimentos a pacientes com Coronavírus

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192/Noroeste) que atende a região de Ivaiporã adaptou uma ambulância avançada para atender eventuais casos confirmados de coronavírus na regional. A equipe que é composta de 46 funcionários também recebeu os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

O enfermeiro e coordenador regional do Samu, Rubens Wagner Bressanim explica que diante da possibilidade da chegada da epidemia na região, a ambulância adaptada é própria para paciente contaminado. Isso significa, garantir uma assistência do SAMU mais segura para os pacientes e reduzir os riscos para os socorristas.

“O isolamento dessa viatura foi feito com uma manta térmica de fácil limpeza com equipamento suficiente para transportar o paciente contaminado. Após cada atendimento será higienizada com uma solução desinfetante que consegue destruir o vírus. A proposta da viatura totalmente isolada é também para evitar que outras viaturas sejam contaminadas transportando um paciente sem o vírus”.

A viatura adaptada ficará na unidade avançada de Ivaiporã que conta com médico, enfermeiro e condutor socorrista e irá atender somente os casos confirmados com o covid-19.

Bressanim explica ainda que todas as situações serão acionadas via central de regulação na cidade de Umuarama através do 192. É a central de regulação que define qual o tipo de transporte para cada paciente e qual o hospital fará o atendimento.

“As outras viaturas da base e das outras cidades, a tendência é que vão buscar um quadro respiratório não tão grave, casos ainda suspeitos. Nesses casos, a viatura também vai chegar na base retirar todo o material e fazer a higienização. A equipe também usará o EPI padrão para o covid, mas não será necessário o isolamento da viatura”.

O secretário municipal de saúde de Ivaiporã, Claudeney Martins considera as medidas adotadas pelo SAMU muito importante, pois garante a proteção da equipe de saúde e dos pacientes na eventualidade de transporte. “Além disso, são medidas seguidas conforme a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e pelo Departamento Municipal de Saúde”.