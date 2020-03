Jandaia do Sul descarta suspeita de coronavírus

Foi descartado nesta quinta-feira um casos suspeito de coronavírus no município de Jandaia do Sul. O município, entretanto, tem mais um caso em investigação. Na região, segundo dados do boletim diário divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde são 43 pacientes monitorados nos em 11 municípios: Apucarana, Arapongas, Jardim Alegre, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Ariranha do Ivaí, Lidianópolis, São João do Ivaí, Grandes Rios, Kaloré e Faxinal, que teve um caso confirmado na última quarta-feira.

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais nove casos de coronavírus no Paraná nesta quinta-feira (26). O Estado soma 106 confirmações da doença.