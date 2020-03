Ossada humana é encontrada em Mauá da Serra

A Guarda Municipal (GM) de Mauá da Serra encontrou uma ossada humana nesta quarta-feira (25). Os restos mortais estavam à beira de um rio, nas proximidades do Parque das Águas.



De acordo com o guarda municipal Gustavo Fermiano, um homem, morador do município, foi o primeiro a avistar a ossada. "Ele foi até o rio para pescar e visualizou a ossada e avisou uma equipe da GM que fazia patrulhamento", disse.

Segundo ele, a ossada tinha sinais de que estava há muito tempo no local. "Com ela, encontramos uma camiseta, um boné e chinelos masculinos. No entanto, não há suspeita da identidade da ossada", afirmou.

Os ossos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana e passarão por perícia.