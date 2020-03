Parque de Viaturas da 6ª CIPM recebe quatro novos veículos

Na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito Miguel Roberto Amaral (PSL) entregou simbolicamente as chaves de quatro novos veículos ao major Élio Boing, comandante da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã (6ª CIPM). Os carros foram adquiridos pelo Governo Estadual e preparados para fortalecer os trabalhos dos batalhões e companhias independentes do interior do estado.



Conforme major Élio Boing, os novos veículos atendem uma necessidade que a companhia tinha de complementar o Parque de Viaturas. “Recebemos, três veículos descaracterizados e uma viatura (Van Fiat Ducato) que era um antigo sonho nosso para o transporte de pessoas. É uma viatura para 16 pessoas que vai servir para deslocar a tropa nos 14 municípios que compõe a área da companhia, em operações e instruções”.

Dos veículos descaracterizados, dois VW Gol serão utilizados pelo serviço de inteligência, e um Chevrolet Cruze para viagens. “Era uma necessidade que tínhamos pelos constantes deslocamentos atendendo a chamados da Polícia Militar, do Governo do Estado. Então a gente precisava de um veículo que oferecesse essas condições”.

Miguel Amaral enalteceu a eficiência da 6ª CIPM, e agradeceu ao Governo do Estado pela entrega dos novos veículos. “Agradecemos imensamente o governador Ratinho Junior e toda a equipe governamental, e também o nossos deputados que tem tido uma especial atenção com a nossa região. Estes veículos trazem melhor qualidade de atendimento da nossa companhia, fortalecendo a segurança de Ivaiporã e de toda a região”.