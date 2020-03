Mulher dá à luz em ambulância a caminho do Hospital da Providência

Uma mulher deu à luz dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na madrugada desta quarta-feira (25), em Faxinal.

A grávida estava sendo encaminhada para o Hospital da Providência, em Apucarana. Porém, segundo o Samu, quando o veículo estava na estrada, precisou parar para que o parto fosse feito.

Ainda de acordo com o serviço médico, a paciente de nome Liane Salviano Silva Dantas, 29 anos, estava consciente, orientada e caminhando, quando foi conduzida pela equipe do Samu, às 3h41min da madrugada para o Hospital 24h em Faxinal, onde foi avaliada por um médico que constatou perda de líquido e encaminhou a paciente para o HTMI - Hospital da Providência Materno Infantil, em Apucarana, mas quando a ambulância estava nas proximidades da Policia Rodoviária, entrou em trabalho de parto.

Após os procedimentos pós-parto, como avaliação do bebê, clampagem e corte do cordão umbilical, a equipe com o técnico de enfermagem, Silvio de Oliveira e o condutor socorrista, Amarildo Moris, finalizaram o trajeto até o Hospital da Providência em Apucarana.