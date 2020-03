Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Ivaiporã

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto foi preso na quarta-feira (25) pela Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar. Ele foi localizado na casa dele, na Av. Umuarama, Jardim Paraná, em Ivaiporã



De acordo com a Polícia Militar, assim que a equipe chegou ao local foi possível visualizar o indivíduo no quintal, sendo então dado voz de abordagem. Realizado busca pessoal nada de ilícito foi localizado.

Como já era de conhecimento da equipe, através de várias denúncias via 190, que ele estaria realizando o tráfico de drogas, foi questionado a respeito, onde o mesmo autorizou a equipe a realizar buscas.



Na residência foi encontrado em cima da geladeira uma porção de maconha que totalizou 3,8 gramas. Ao ser questionado a esposa a respeito das denúncias, ela relatou que não sabia se havia mais drogas na casa, porém afirmou que momentos antes, o autor havia vendido a quantidade de 125 gramas do mesmo entorpecente para um indivíduo, a negociação foi realizada através do celular (whatssap).

Foi realizada buscas na residência e no quintal da casa, porém nada mais foi localizado. Diante dos fatos, a esposa foi liberada, sendo dado voz de prisão ao autor que foi conduzido até 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.