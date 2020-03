Motocicleta é recuperada e homem preso por receptação em Ivaiporã

Policiais da ROTAM recuperaram na noite de quarta-feira (25) uma motocicleta Sundown Max 125 ano 2009 furtada em Arapongas. O condutor da moto foi preso pelo crime de receptação.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Bulha na Vila Monte Castelo, quando avistou a moto com um casal trafegando sem a placa. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Verificado no sistema, foi confirmado que o veículo estava com alerta de furto registrado em Arapongas.

Questionado sobre a motocicleta, o condutor apenas informou a equipe que a não pertencia ele, e que havia pegado emprestado de um amigo, não sabendo informar mais detalhes.



A esposa foi liberada no local, e o condutor da motocicleta conduzido a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.