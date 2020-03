Associação DAR A MÃO produz máscaras para doar aos profissionais de saúde

Voluntários da Associação Dar a Mão estão imprimindo em 3D, protetores faciais que serão destinados aos profissionais de saúde, para ajudar a diminuir o risco de contaminação da equipe médica e dos profissionais que trabalham direto nos hospitais e unidades de saúde em contato com pacientes infectados pelo Coronavirus.

Inicialmente, parte destes EPIs - Equipamentos de Proteção Individual serão distribuídos para a Prefeitura Municipal de São João do Ivaí, onde fica a sede da Associação Dar a Mão, e hospitais do Vale do Ivaí, conforme necessidade e indicação da Regional de Saúde.

“Neste momento de pandemia, em situação extremamente complexa que requer cuidados especiais e até mesmo isolamento social para proteção do Coronavirus, a solidariedade se faz tão importante. A Associação Dar a Mão compartilha esta necessidade de mobilização, considerando que a produção em impressoras 3D e disponibilização dos EPIs aos profissionais da saúde é fundamental, pois devido à alta procura, estes equipamentos estão em falta em várias cidades brasileiras”, destaca a diretora da associação, Geane Poteriko.



A quantidade de pedidos está sendo analisada neste momento, mas já é possível estimar que a demanda é grande, por isso a Associação Dar a Mão tem mobilizado sua rede de voluntários e outras pessoas de diferentes localidades para ajudar na produção.



A sensibilização em relação à situação de pandemia no Brasil e no mundo trouxe uma disponibilidade massiva dos voluntários da Associação Dar a Mão e demais parcerias para ajudar. Inclusive, estão sendo contatadas empresas para oferecer a doação de materiais e filamentos PLA (ácido polilático, que é de característica biodegradável) para as impressoras 3D, além do acetato que serve para proteger o rosto, nariz e boca do profissional neste modelo de protetor facial.

A Associação Dar a Mão possui 10 máquinas trabalhando, sendo 6 em São João do Ivaí e 4 em outras cidades. Lembramos que essa Associação é uma entidade sem fins lucrativos que já trabalha com projeto social, na produção gratuita de próteses em impressoras 3D para crianças e adultos com Agenesia de membros e amputação.

Todos que têm interesse podem participar com serviços de Impressão 3D, doação de material e filamentos PLA, doação de recursos, divulgação e até mesmo auxílio na logística.

Agradecemos ao engenheiro e voluntário João Alberto de Oliveira, de Ivaiporã, e à professora Flavilene do IFPR Campus Ivaiporã, pelo incentivo nesta mobilização, assim como aos diretores Marcelo Botelho (São Paulo) e Jones Keflen (Pernambuco) da equipe da Associação Dar a Mão. Os grupos de Voluntários e makers das Bases de Extensão Locais da Associação Dar a Mão em outros estados estão se mobilizando para atender as demandas de suas regiões.





* Com informações Canal HP de São João do Ivaí