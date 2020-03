Jandaia do Sul contará com plantão de atendimento psicológico

A atenção em Saúde Mental do Departamento de Saúde de Jandaia do Sul está se reorganizando para garantir o acolhimento e atendimento de qualidade para toda a população neste momento delicado.

As psicólogas de referência realizarão os acolhimentos, orientações e acompanhamentos online, conforme autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo Conselho Regional de Psicologia do Paraná, sendo uma medida preventiva e que garante os cuidados em saúde mental.

Serão ofertados três plantões de atendimento das 7 horas às 19 horas, de segunda-feira a sexta-feira. Para isso, a população poderá entrar em contato direto preferencialmente via WhatsApp pelos telefones:

· (43) 99962-9632 – atendimento das 07 horas às 11 horas;

· (44) 99126-3872 – atendimento das 11 horas às 15 horas;

· (43) 99920-5319 – atendimento das 15 horas às 19 horas.

Ao entrar em contato, informe primeiramente seu nome completo e data de nascimento. Feito isso, basta aguardar o início do acolhimento. O atendimento em horários excepcionais será discutido com cada pessoa conforme a avaliação das necessidades. Cada pessoa será acolhida e escutada em suas demandas para então pensarmos juntas as formas de cuidado e fortalecimento.

Portanto, caso você esteja se sentindo angustiada/o, deprimida/o, se colocando em risco, ou em outra condição de sofrimento, fale conosco. Sua Saúde Mental também é importante!