Prefeitura de São Pedro do Ivaí suspende atendimento presencial

Por meio do decreto 034/2020, o atendimento presencial será suspenso a partir desta quarta-feira (25), no prédio da Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí, secretarias e departamentos. A medida foi anunciada pelo prefeito José Isalberti para conter o risco de contágio do coronavírus, seguindo recomendações do Ministério da Saúde.

De acordo com o prefeito, em caso de urgência, a população pode entrar em contato por meio de emails e telefones dos responsáveis por cada setor (veja abaixo), que irão trabalhar em home office (em casa). Ressaltamos que o horário de trabalho dos servidores será das 08 às 17h.

"Cada secretaria irá disponibilizará um contato de telefone, com sistema de plantão para atender os casos de emergência. Estamos tomando todas as medidas para combater o coronavírus”, explicou o prefeito.

"Por conta da pandemia, os serviços de saúde têm sido regulamentados por decretos municipais", informou Isalberti.





ÉDER - DPTO. DE COMPRAS

compras@saopedrodoivai.pr.gov.br

99166-5806





ROBERTA - DPTO. DE ENGENHARIA

engenharia@saopedrodoivai.pr.gov.br

99153-5758





VANESSA - DPTO. DE TRIBUTAÇÃO

tributacao@saopedrodoivai.pr.gov.br

99910-6526





SIMOME - SECRETARIA DE SAÚDE

administracao@saopedrodoivai.pr.gov.br

99166-6022

DÉBORA CESSEL - NOTA FISCAL DO PRODUTOR

agricultura@saopedrodoivai.pr.gov.br

99613-7712





LUIZ ELEODORO - SECRETARIA DE AGRICULTURA

99144-5403

RICARDO - ADAPAR

99812-5422





EVALDO - AGENCIA DO TRABALHADOR

agsaopedrodoivai@sejuf.pr.gov.br

99152-3440

MARIA LÚCIA - DPTO. DE LICITAÇÃO

licitacao@saopedrodoivai.pr.gov.br

99650-2843





CIDO - FISCAL TRIBUTÁRIO

99169-5945





EDEVALDO - DPTO. DE FINANÇAS

99872-0518





MARCELO - JUNTA MILITAR

99973-5472





LÚCIA - EMATER

99124-6522





SUELEN - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

meioambiente@saopedrodoivai.pr.gov.br

99923-4714





IVONETE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

educacao@saopedrodoivai.pr.gov.br

99910-5427





EMANUELLE - DPTO. DE TURISMO

turismo@saopedrodoivai.pr.gov.br

99693-7502





SAGUI - OBRAS PÚBLICAS E LIMPEZA URBANA

99675-4340





ISAQUE - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

a.social@saopedrodoivai.pr.gov.br

98477-2648