Prefeitura de São Pedro do Ivaí determina suspensão do atendimento presencial

Por meio do decreto 034/2020, o atendimento presencial será suspenso a partir desta quarta-feira (25), no prédio da Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí, secretarias e departamentos. A medida foi anunciada pelo prefeito José Isalberti para conter o risco de contágio do coronavírus, seguindo recomendações do Ministério da Saúde.



De acordo com o prefeito, em caso de urgência, a população pode entrar em contato por meio de emails e telefones dos responsáveis por cada setor (veja abaixo), que irão trabalhar em home office (em casa). Ressaltamos que o horário de trabalho dos servidores será das 08 às 17h.

"Cada secretaria irá disponibilizará um contato de telefone, com sistema de plantão para atender os casos de emergência. Estamos tomando todas as medidas para combater o coronavírus”, explicou o prefeito.

"Por conta da pandemia, os serviços de saúde têm sido regulamentados por decretos municipais", informou Isalberti.