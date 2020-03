Dono de restaurante desobedece toque de recolher em Cruzmaltina e acaba na delegacia

O proprietário de um restaurante em Cruzmaltina na rodovia PR 272, e outras duas pessoas foram detidas por desobediência, desacato e resistência na noite de terça-feira (24), por volta das 20 horas.

Conforme consta no Boletim de Ocorrências, a equipe formada pela PM, Polícia Civil e Guarda Municipal realizava rondas para orientar os cidadãos e comerciantes locais. Porém no Restaurante Amigão foi constado que o estabelecimento permanecia aberto e que algumas pessoas se aglomeravam na porta do local. Ao avistar as viaturas, o proprietário do estabelecimento fechou a porta e dispersou as pessoas.

Quando a equipe foi explicar ao proprietário que ele estava infringindo as leis de não aglomeração e o toque de recolher, ele acabou sendo ríspido, começou a alterar a voz e alegar que ninguém estava aglomerando, e que serviria a janta para os caminhoneiros antes de fechar o estabelecimento.

No meio da discussão um rapaz afirmou que estava filmando. Ele foi orientado a se identificar e que o telefone seria apreendido para que o vídeo servisse de prova da legalidade da operação.

No entanto, o rapaz em tom de ironia e risos se negou, momento em que o proprietário e a esposa dele pegaram o homem pelo braço e o puxaram para dentro do estabelecimento, onde tentaram fechar a porta do estabelecimento contra o corpo do delegado de polícia. Momento em que os três receberam voz de prisão, sendo que ambos resistiram com empurrões, socos e chutes.

Ainda segundo a Polícia Militar, no começo da operação foi notado pela equipe que uma pessoa filmava toda a operação. Ele foi identificado e qualificado como testemunha da ação policial, sendo o telefone apreendido.

Todas as partes foram encaminhadas até a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Faxinal, para as providências cabíveis quanto aos fatos.