Mulheres são presas por furto qualificado em Kaloré

A polícia militar (PM) foi acionada em Kaloré para atender uma ocorrência de furto qualificado na noite desta terça-feira (24).

A vítima relatou aos policiais que ao chegar em casa, notou que havia sido furtada e desconfiou de algumas mulheres que moram na região e costumam praticar esse tipo de delito.

A própria vítima acionou a PM e foi até a casa dessas suspeitas, e no local, encontrou parte de seus pertences. As mulheres confessaram ter praticado o furto e devolveram alguns pertences. Algumas jóias haviam sido escondidas por uma menor de 13 anos que também devolveu os objetos.

Diante dos fatos, as maiores receberam voz de

prisão e a menor de apreensão, sendo acionado o conselho tutelar para acompanhar o

procedimento. Todas foram encaminhadas juntamente com a vítima e os objetos recuperados para delegacia de Polícia Civil da cidade de Jandaia do Sul, para procedimentos.