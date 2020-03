A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante na manhã de terça-feira (24), dois homens furtando fios de cobre na rua Claudiomiro Gonçalves Moreira, em Faxinal.

A PM foi informada do furto via celular pelo proprietário do imóvel. No local, os policiais abordaram duas pessoas e constataram os fios de cobre cortados e uma turquesa na mão de um dos autores.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão e os dois encaminhados para a 53° Delegacia de Polícia Civil.