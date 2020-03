Faxinal adota toque de recolher a partir das 20 horas

A prefeitura de Faxinal está adotando toque de recolher e novas medidas de enfrentamento do Coronavírus – COVID-19. Os decretos foram publicado no Diário do Município na manhã dessa terça-feira (24), pelo prefeito Ylson Álvaro Cantagalo.

O decreto estabelece toque de recolher nas ruas de Faxinal à partir das 20 horas, ficando proibida a circulação em vias públicas sem causas justificáveis. Bares e lanchonetes deverão ficar fechados por 15 dias, devido a aglomeração de pessoas e, em casos de não cumprimento ao decreto anterior, fica o estabelecimento sob pena de cassação do alvará e fechamento definitivo do comércio e responsabilização perante a lei.

O decreto também restringe a entrada de veículos e pessoas no município através do Acesso do Trevo Weckerlin, Ponte do Rio Pereira (Divisa com Ortigueira), bem como todos os outros acessos que se fizerem necessários.

O acesso de pessoas se dará exclusivamente pelo trevo principal, com monitoramento de equipes de saúde sobre a condição física dos transeuntes. Os demais comércios deverão obedecer ao decreto estadual, obrigatoriamente controlando o fluxo de pessoas, disponibilizando meios de assepsia (água e sabão) e ou álcool a 70% para funcionários e clientes, sob pena de cassação do alvará de funcionamento, sendo organizada antes da pessoa entrar no estabelecimento. Além disso, os restaurantes poderão servir suas refeições apenas no sistema de entrega, não disponibilizando o consumo no local.