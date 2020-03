IFPR de Ivaiporã se reorganiza e vai produzir álcool 70%

Nesta semana, o campus de Ivaiporã do Instituto Federal do Paraná (IFPR) criou um grupo de apoio ao município para produzir álcool líquido 70% e doar às equipes de saúde em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).



Segundo o professor José Pimentel os objetivos são utilizar os laboratórios do IFPR – principalmente os Laboratórios de Química e Agroecologia/Agronomia, e reorganizá-los para a produção de álcool líquido 70%. A produção segue as fórmulas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e pode chegar a 70 litros por semana



O diretor do campus do IFPR, Ricardo Rodrigues, e o professor Mateus Falleiros estão articulando o projeto. O grupo do campus do IFPR é formado por professores e também servidores da administração.



Segundo a instituição, a medida em que surgirem outras necessidades em decorrência da pandemia coronavírus (Covid-19) o grupo do IFPR se propõe a desenvolver mais ações – especialmente pensando nas equipes ligadas à área da saúde.



“Neste momento, o que precisamos é de frascos para envazar o álcool líquido 70% que tenham sido usados apenas para água. O objetivo é evitar contaminação”, informou José Pimentel. Nesta terça-feira, a PSCamp doou galões para envazar o álcool líquido 70%.