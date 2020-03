Acidente na BR-369 provoca ferimentos em seis pessoas 

Um acidente na BR-369 entre Cambé e Rolândia, provou ferimentos em seis pessoas, entra elas, uma bebê de apenas dois meses. A batida envolveu dois carros e aconteceu na noite de segunda-feira (23).

Segundos testemunhas, o Gol com placas de Fênix seguia sentido Cambé quando na PR-986, próximo do entrocamento com a BR-369 aconteceu uma batida frontal, com um Fiat Strada, com placas de Senador Canedo, Goiás, que a princípio, que trafegava pela contramão.

No total de seis pessoas ficaram feridas, uma delas, um bebê de apenas dois meses.

Socorristas dos Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu e da Viapar, foram chamados e encaminharam as vítimas para hospitais de Rolândia e Cambé.

No Gol estavam cinco pessoas, Evelin Geovana Novais de 22 anos, Natielli de Novaes 25 anos, o condutor Paulo Rogério Martins de 26 anos, Maurício Valdecir Martins 52 anos, um bebê, uma menina de apenas dois meses. Todos sofreram ferimentos leves.

O condutor da Fiat Strada Gustavo Henrique de 32 anos, também sofreu ferimentos leves.



A Polícia Rodoviária esteve no local fazendo levantamentos das causas do acidente e registrou o Boletim de Ocorrência.