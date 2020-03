Dois são presos após bater carro furtado, em Ivaiporã

Dois homens foram presos na manhã de terça-feira (23), por volta das 10 horas, após baterem na madrugada um Fiat Pálio branco roubado em duas árvores na Av. Brasil, no centro de Ivaiporã. O furto do carro aconteceu na Rua São Sebastião e só foi notado pelo proprietário por volta das 6h30.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a equipe de plantão foi acionada para atender o acidente às 3h50. No local socorristas do Corpo de Bombeiros realizavam os primeiros socorros a um dos passageiros, ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM). Populares informaram que os outros dois correram após a colisão, e um deles fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Ao tomar conhecimento do furto, a equipe se deslocou ao PAM, no entanto o rapaz já havia sido liberado, sendo mais tarde localizado na casa dele. O rapaz relatou que quem teria furtado o carro seria o indivíduo que estava conduzindo o veículo no momento do acidente.



Tendo conhecimento do endereço do suspeito, a PM foi ao local e efetuou a prisão do mesmo que assumiu a autoria do furto. Ambos os detidos foram conduzidos até a 54° delegacia de Policia Civil. O terceiro envolvido não foi localizado.