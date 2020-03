Vacinas contra gripe acabam no primeiro dia da campanha, em Ivaiporã

O secretário municipal de saúde de Ivaiporã, Claudeney Martins, informou agora a tarde, que não estará sendo possível a realização de vacinação contra a gripe na terça-feira (24). Segundo ele, a procura foi imensa no primeiro dia campanha, e todas as 2.080 doses designadas para o município foram utilizadas.

Segundo Martins as novas doses já foram disponibilizadas pela Sesa, e chegam a Regional de Saúde no final da tarde de terça-feira (24). Portanto, a vacinação reinicia normalmente na quarta-feira (25), no Centro Municipal de Saúde e nas UBSs do município.