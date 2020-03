Dois casos suspeitos do novo coronavírus, o covid-19, são investigados em Jandaia do Sul. A informação está no boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), divulgado nesta segunda-feira (23). No total, 16ª Regional de Saúde investiga 8 casos na região.

Até o momento, nenhum caso foi confirmado na 16ª RS que investiga 1 caso suspeito em Apucarana, 3 em Arapongas, 2 em Faxinal e os 2 de Jandaia do Sul.