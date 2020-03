Decreto frecha comércio de Cambira a partir desta segunda-feira (23), para conter proliferação do coronavírus

Decreto assinado pelo prefeito de Cambira, Emerson Toledo, determina o fechamento dos estabelecimentos comerciais do município a partir desta segunda-feira (23), em virtude da pandemia de coronavírus. A medida sugere à população a adotar o isolamento social com objetivo de evitar a proliferação do covid-19. Conforme o documento, apenas serviços essenciais serão mantidos, como supermercados e farmácias, por exemplo.

Conforme a vice-prefeita Ana Lucia de Oliveira, um plano de contingência foi elaborado juntamente com a equipe médica do município. Os profissionais de saúde receberam treinamento no último sábado (21) sobre os procedimentos necessários para atender pacientes infectados.

"Definimos o fluxo de atendimento no município. A Unidade Básica de Saúde será a porta de entrada para casos suspeitos de coronavírus. Crianças e gestantes serão atendidos somente na Clínica da Mulher. Atendimentos eletivos e preventivos foram suspensos e serão atendidos somente casos de urgência e emergência", informa Ana Lúcia.

A entrada e saída de veículos será monitorada no período. "Estamos fazendo de tudo para que a população entenda que o isolamento social é a melhor arma para conter este vírus e evitar que muitas pessoas sejam infectadas", ressalta.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Nesta segunda-feira (23), começou a Campanha de Vacinação no município. Inicialmente o procedimento será feito no antigo Centro de Atenção Psicossocial (Caps). A partir desta terça-feira (24), o atendimento será feito na Escola Municipal Monteiro Lobato. "Vamos procurar fazer a vacinação mais rápido o possível. Idosos acamados serão vacinados em casa", informa.

Em relação as consultas, não serão enviados pacientes para Apucarana. A partir de abril todas as consultas eletivas estarão suspeitas. "O transporte continuará somente para casos de grande complexidade, pacientes de oncologia, os renais crônicos, hemodiálise, e urgência e emergência", informa.

De acordo com a vice-prefeita, Cambira possui cerca de 700 idosos com idade acima de 70 anos. "Estamos montando uma estratégia para tentar vacinar essas pessoas em domicílio", afirma.