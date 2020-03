Prefeitura de Ivaiporã inicia vacinação dos idosos e oferece serviço "drive thru"

Equipes do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã vacinam idosos acima dos 60 anos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

No Posto Central há uma equipe vacinando idosos debilitados utilizando o meio "drive thru". Ou seja, o idoso debilitado não precisa sair do veículo.

O sistema "drive thru" é disponibilizado apenas no Posto Central, onde quem não tem dificuldade de locomoção é vacinado no estacionamento.

A Prefeitura de Ivaiporã pede à população que leve os idosos acima dos 60 anos às UBS com a Carteira de Vacinação. Para aqueles que não têm Carteira de Vacinação é necessário levar documento.

Nas demais UBS a vacinação também é realizada. Aqueles idosos que residem próximos e que não podem sair de casa, os profissionais de saúde aplicam a vacina na própria residência.