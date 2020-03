Para evitar aglomeração, vacinação em J. Alegre é por ordem alfabética e em dias determinados

Começou nesta segunda-feira (23) a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe (influenza e H1N1), para os grupos prioritários, idosos e profissionais de saúde. Na região, as vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos municípios.

Em Jardim Alegre, as vacinas estão sendo feitas em duas salas no Centro Municipal de Saúde e nas UBSs rurais das localidades de Brasinha, Jardim Florestal e Barra Preta. Equipes do Programa Saúde da Família também irão fazer a imunização nas casas das pessoas que tem dificuldade de locomoção.

Conforme a secretária municipal de saúde, Silvia Bovo, no total, nesta primeira etapa o município deve imunizar 1.878 idosos, e foram tomadas medidas para que não aconteça aglomerações. No município para dar conta da demanda, as vacinações acontecerão também aos sábados.

“A vacina deu início hoje, mas como tinha muitas pessoas vindo, e para evitar aglomerações estamos decidindo fazer gradativamente e por ordem alfabética. Nas segundas-feiras, por exemplo, serão vacinadas as pessoas com as iniciais a-b-c-d-e, e assim sucessivamente. Até o início da tarde vamos estar divulgando os dias da semana que as pessoas deverão comparecer para vacinar”, disse Silva Bovo.

Osvaldo Donatti, 77 anos foi um dos primeiros a ser imunizado em Jardim Alegre. Ele havia chegado ao posto de vacinação, antes mesmo da determinação que a vacinação seria por ordem alfabética. “Desde que iniciou este programa de vacinação sempre venho ao Posto de Saúde, nunca mais tive problemas com gripe”, disse Donatti.



Covid-19

A vacina contra gripe não protege contra o coronavírus. Mas é muito importante, como os sintomas são parecidos, se o paciente com suspeitas chegar a unidade de saúde e tiver imunizado contra gripe, a equipe médica poderá descartar a gripe e se concentrar na possibilidade da Covid-19.