Homem chega bêbado em casa faz ameaças, bate na esposa e quebra objetos, em Faxinal

A Polícia Militar de Faxinal registrou na madrugada de domingo (22) uma ocorrência de violência doméstica na Rua José Camargo, em Faxinal.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que o convivente chegou em casa alcoolizado e começou a agredir com socos, chutes, empurrões. Também mencionou colocar fogo na residência, e no veículo e quebrou alguns objetos da residência como porta, janela.



De posse das características e vestes do autor, a equipe realizou buscas, mas não conseguiu êxito em localizá-lo.