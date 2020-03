Em Ivaiporã jovem sem CNH foge da polícia, mas acaba detido

Um jovem de 22 anos foi conduzido até a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) por conduzir um veículo Corsa prata realizando manobras perigosas e não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O fato ocorreu por volta das 0h30 de domingo (22), na Av. Ladislao Gil Fernandez.

A equipe policia estava em patrulhamento pela Av. Estevão Marciano dos Santos quando avistou o Corsa realizando manobra perigosa "cantando pneu”. Foi dada ordem de parada com sinal sonoro de sirene. O motorista desobedeceu e passou a fugir em alta velocidade "rampano quebra-molas" e avançando preferenciais.

Quando acessou a Av. Ladislao Gil Fernandez e deslocou em direção a PR 466 foi interceptado por outras viaturas que davam apoio a perseguição. Em revista ao veículo e busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Diante do fato do jovem estar confuso e com fala desconexas foi oferecido o teste de etilômetro, medição que resultou 0,33 mg/l. Valor considerado 0,29 mg/l. Posteriormente o rapaz foi conduzido até a 6ª CIPM para o termo circunstanciado pois não possui a CNH.