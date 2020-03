Prefeitura de Ivaiporã reforça que vacinação contra gripe inicia nesta segunda-feira

Por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) a Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza foi antecipada. Por isso, a Prefeitura de Ivaiporã reforça, por meio do Departamento Municipal de Saúde, que a vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira, dia 23 de março, pelos idosos. A determinação foi dada pelo Ministério da Saúde.

Este ano a vacinação ocorrerá em ambientes maiores e ventilados. O objetivo é evitar aglomerações em função da pandemia do coronavírus.

A vacinação será feita no Centro de Saúde de Ivaiporã, Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Luiz e os distritos do Alto Porã e Santa Bárbara, entre as 08h30 e 16h00, em ambientes mais amplos – mantendo distância entre os idosos.

O diretor do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã, Claudeney Martins, e a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nilza Fernandes, alertam que é muito importante a vacinação para os idosos – especialmente em período de pandemia. Caso o idoso não possa ir sozinho, deverá ser acompanhado por apenas 1 parente. Em seguida, deverão retornar para casa e manter o isolamento social em função da pandemia.

“A vacinação é a estratégia mais eficiente para prevenir doenças infecciosas, e a vulnerabilidade entre idosos. Por isso, é muito importante que comparecem aos pontos de atendimento mais próximos de casa”, aconselhou Claudeney Martins.

A partir do dia 16 de abril iniciará a 2ª fase voltada aos trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, profissionais das forças de segurança e salvamento.

A 3ª fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza iniciará no dia 9 de maio, quando serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e adultos de 55 a 59 anos.