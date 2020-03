Caso suspeito de coronavírus começa a ser monitorado em São João do Ivaí

Um homem de 59 anos procurou profissionais de saúde de São João do Ivaí, se queixando de sintomas similares ao do coronavírus (COVID-19). Este homem foi colocado em isolamento total, bem como seus familiares, até que saiam os resultados dos exames.

A pessoas com suspeitas da doença é morador de São João do Ivaí, e relatou que esteve no início da última semana no município de Maringá. Os sintomas, segundo o paciente, só começaram a aparecer na última sexta-feira (20).

Em contato com a secretária de Saúde, Adriana Ceron de Almeida, o Canal HP foi informado que todos os procedimentos e os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde foram tomados no atendimento suspeito e que o resultado do exame sairá no decorrer da próxima semana.

“O caso é suspeito, deixa a gente ainda mais em alerta, mas o paciente está isolado e não teve contado com quase ninguém da cidade, além dos familiares, que também estão isolados. Vamos aguardar o resultado do exame para constatar se este caso se trata do primeiro em nosso município”, disse a secretária de Saúde.

A vice-prefeita, Carla Emerenciano, destaca que a suspeita vai mexer com muitas pessoas que até agora levaram a situação de pandemia na brincadeira. “Não queremos amedrontar nossa população, mas precisamos ser verdadeiros e transparentes neste momento. Existe um caso suspeito sob a nossa vigilância nesse momento, e voltamos a pedir que as pessoas não saiam de casa sem necessidade como medida de proteção. Vamos atravessar esse momento juntos”, pediu Carla.

* Com informações Canal HP