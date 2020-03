Maringá adia início da campanha de vacinação contra gripe para idosos

A Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, no norte do Paraná, decidiu, neste domingo (22), adiou o início da campanha de vacinação contra a gripe para os idosos. A previsão era de que as doses começariam a ser aplicadas nesta segunda-feira (23).

A medida foi adotada como forma de prevenir a disseminação do novo coronavírus. O município está em estado de emergência na saúde e determinou várias medidas de isolamento social para evitar o contágio. Conforme a secretaria municipal, já foram confirmados três casos da doença na cidade. No Paraná já são 43.

A nova previsão é que as vacinas contra a gripe sejam aplicadas a partir de 28 de março na cidade. A prioridade é imunizar os profissionais de saúde que estão na linha de frente dos atendimentos aos pacientes que apresentam sintomas da Covid-19.

Em todo o Paraná, serão disponibilizadas 1.800 salas de vacinas, distribuídas nos 399 municípios. A meta é vacinar 90% de cada um dos grupos prioritários contra influenza.

(G1 Paraná)