Jardim Alegre instala barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade

A Prefeitura de Jardim Alegre, por meio da secretaria de Saúde implantou na manhã deste domingo (22), barreiras sanitárias nos dois trevos na entrada da cidade, em mais uma ação adotada pelo prefeito Roberto Furlan (PPS) na prevenção ao coronavírus.

Conforme a secretária de saúde, Silvia Bovo, a iniciativa conta com profissionais de saúde e atende decreto municipal.

“O objetivo é inibir as pessoas de cidades que já estão com o vírus venham para cá, queremos evitar a proliferação do covid-19 em Jardim Alegre. Nós não vamos proibir a entrada, mas as pessoas que porventura vierem serão notificadas e terão que ficar isoladas em quarentena, utilizando máscaras, não utilizando os mesmos utensílios dos entes que estão próximos, e utilização de banheiros específicos. Eles também serão monitorados pela nossa equipe de saúde”, explicou Silvia.

A secretária municipal também faz apelo aos moradores para que permaneçam em suas casas. “Estamos aqui na entrada da cidade tentando evitar que o coronavírus entre na nossa cidade. Mas, precisamos também do apoio da população, e pedimos que as pessoas fiquem em casa e só saiam em caso de extrema necessidade”