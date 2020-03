PM recebe denúncia de festa com mais de 100 pessoas em Jandaia do Sul

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul recebeu denúncias no final da noite de sábado (21),informando que uma festa rave iria acontecer em uma chácara, no Km 1 da BR- 369 e que mais de 100 pessoas tinham confirmado presença através do WhatsApp.

Conforme a PM, seguindo orientações de lei federal e diversos decretos estaduais publicados, solicitando que não houvesse aglomerações, devido a pandemia motivada pelo vírus COVID-19, a equipe policial foi até a chácara, para confirmar a denúncia.

Segundo a PM, no local, dois homens se apresentaram como organizadores do evento e logo na entrada foi possível identificar diversas pessoas aguardando para entrar, e também diversas pessoas dentro da chácara.

A PM então orientou os organizadores e visando o bem coletivo, solicitou o encerrado do evento. A PM também informou que caso houvesse nova denúncia de aglomeração de pessoas, ambos seriam conduzidos até a delegacia.