Em ação conjunta, cidades da região fecham entradas das cidades; veja vídeo

Os prefeitos Ilton Shiguemi Kuroda (PSC), de Rosário do Ivaí; Gerôncio Carneiro Rosa (PTB), de Rio Branco do Ivaí; e Antônio Santiago (PP), de Grandes Rios em reunião no sábado (21) decidiram fechar o acesso os municípios, exceto veículos para o abastecimento local, (supermercados, farmácias e postos de combustíveis). Os prefeitos também decretaram o fechamento do comércio.



As medidas segundo os prefeitos é para para evitar e entrada e a disseminação do coronavírus nos municípios. “Nós não sabemos se as pessoas que chegam estão com o vírus ou não, e temos que proteger toda a nossa população”, disse o prefeito Gerôncio.



O prefeito Kuroda explicou que as medidas foram tomadas em conjuntos e serão seguidas à risca. “Diante dessa situação toda, a coisa mais importante é a vida. Se entrar um caso de coronavírus aqui nessa região, pode ter certeza que o estrago será muito grande”. Os prefeitos também decretaram o fechamento do comércio.