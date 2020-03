Decreto que fecha as entradas da cidade entra em vigor em São João do Ivaí

Fazendo valer o decreto 89/2020, o prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek Miura, a secretaria de Obras e Viação realizou o bloqueio das entradas e saídas da cidade na tarde de sábado (21).

Também foram instalados postos de controle com equipe de saúde para triagem e liberação dos veículos. Cabe aos fiscais tributários e a vigilância sanitária fiscalizarem o cumprimento das disposições do decreto.

Segundo Hideko, os habitantes dos distritos não estão proibidos de entrar na cidade. “O acesso é garantido. O bloqueio é apenas para controlar quem circula, como os viajantes que chegam para entregar suplementos, e também para evitar que pessoas de outros municípios venham se instalar em casa de familiares em São João do Ivaí”.

O decreto também proíbe que as famílias recebam pessoas de outras cidades as quais vem de área de risco, limitando a ocupação dos ambientes com seus moradores. Para quem já saiu do município de origem rumo a São João, deve retornar para casa.



“Quem receber pessoas de fora a partir de agora, e forem denunciados, serão penalizados de acordo com a lei, podendo pagar multa e até responder judicialmente por colocar a vida de outras pessoas em risco”, avisa o prefeito.

Para quem trabalha fora do município, não terá qualquer impedimento para sair e retornar a cidade. A orientação da secretaria de Saúde é para que as pessoas tomam os cuidados necessários, evitando se aglomerar no trabalho e seguir todos os procedimentos de higiene.

As denúncias devem ser feitas pelos telefones (43) 3477 3469 e (43) 3477 3480 ou pelo aplicativo disponibilizado pela prefeitura para acesso aos serviços das secretarias.

* Com informações Canal HP