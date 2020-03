O diretor municipal de Saúde de Ivaiporã, Claudeney Martins emitiu nota na noite de sábado (21) informando que as duas amostras de exames do COVID-19 (coronavírus) que estavam em avaliação no laboratório Lacen, em Curitiba, apresentaram o resultado negativo.

Isto significa que o município se mantém livre, sem nenhum caso de paciente portador coronavírus.