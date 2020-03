Bombeiros fazem carreata em apoio aos profissionais da saúde e conscientização da população 

Em todo o Paraná, o Corpo de Bombeiros foi às ruas na sexta (20) com as sirenes e giroflex ligados em apoio aos profissionais de saúde são seu trabalho no combate à propagação do coronavírus (covid-19). O pedido veio do Alto Comando da Polícia Militar e o ato foi realizado às 20h30.

Segundo a tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, a ação foi coordenada para parabenizar os profissionais de saúde pelo trabalho que vêm desempenhando e também para conscientizar as pessoas que elas devem, dentro do possível, ficar em casa.

“Não foi um "toque de recolher", como alguns têm comentado. Foi uma forma de apoio aos profissionais da saúde e segurança, mas, principalmente, para que a população se conscientize sobre a importância de ficar em casa neste momento, aos que podem fazê-lo”, reforça.

Em Apucarana, Mandaguari e Arapongas, o ato também aconteceu. Assista ao vídeo: